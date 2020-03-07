الكشف عن أسعار وموعد إطلاق الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما رأيتم معنا جميعًا على الأرجح، فقد قامت شركة Oppo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro. في ذلك الوقت، لم نحصل على معلومات حول أسعار هذين الهاتفين وموعد طرحهما في الأسواق، ولكن هذه المعلومات أصبحت بحوزتنا الآن بفضل رئيس قسم الإستراتيجيات وتسويق المنتجات في فرع شركة Oppo بأوروبا، السيد Michael Tran والذي أوضح أن هذين الهاتفين سيصلان إلى الأسواق العالمية في ” أوائل شهر مايو “.

ومع ذلك، إتضح أن بعض الأسواق لن تنتظر لفترة طويلة، فقد أوضح Bingo Luo، مدير المنتجات في شركة Oppo أن سلسلة هواتف Oppo Find X2 Series ستصل يوم 13 مارس إلى العديد من البلدان وستكون متاحة للشراء لدى متاجر التجزئة ولدى شركات الإتصالات مثل Orange و T-Mobile و Telefonica.

في الواقع، الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro متوفرين بالفعل في بعض البلدان، بما في ذلك هولندا والصين. عمومًا، إليكم أسعار الهاتفين الرائدين الأحدث من شركة Oppo في أوروبا والصين أدناه :