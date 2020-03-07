Oppo تكشف أيضًا عن الهاتف Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition، ويُكلف 1900$

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro، فقد قامت شركة Oppo كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition. يعتمد التصميم الخارجي الحصري لهذا الهاتف على سيارة Lamborghini Aventador SVJ Roadster التي صُنعت منها 800 وحدة فقط.

على عكس الهاتف Oppo Find X Lamborghini Edition الذي تم إصداره في العام 2018، فهذا العام تم إستخدام نفس المواصفات التقنية. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition الجديد لا يأتي مع تقنية شحن أسرع، وذاكرة تخزينية أو ذاكرة عشوائية أكبر، فهذا الهاتف يدعم بدوره الشحن السريع بقوة 64W على غرار الهاتف Oppo Find X2 Pro، كما أنه يضم أيضًا 12GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية.

ومع ذلك، إذا قمت بشراء الهاتف Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition، فأنت تحصل على علبة تضم مجموعة من الأشياء الحصرية، بما في ذلك غطاء واقي حصري، وسماعات لاسلكية وشاحن للسيارة، فضلا عن الأشياء المعتادة الأخرى بما في ذلك الشحن وكابل USB. كل شيء يحمل العلامة التجارية لشركة Lamborghini.

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المظهر الخارجي للهاتف Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition فريد من نوعه، فهو يستخدم نمط شبيه بنمط ألياف الكربون. ومع ذلك، فإن السعر لا يخيف ملاك سيارة Lamborghini Aventador SVJ Roadster، ولكنه بطبيعة الحال سيكون باهظًا بالنسبة للبقية، فهذا الهاتف يُكلف ما يُعادل 1900 دولار أمريكي، وهو ما يعادل ضعف سعر الهاتف Oppo Find X2 Pro تقريبًا.