سلسلة هواتف Galaxy S20 Series أصبحت متاحة للشراء رسميًا اليوم

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في الشهر الماضي، وكانت متاحة للطلب المسبق منذ ذلك الحين في العديد من الأسواق حول العالم، ولكن إبتداءً من اليوم، أصبحت سلسلة هواتف Galaxy S20 Series متاحة للشراء بشكل رسمي في العديد من البلدان حول العالم.

هواتف Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra الجديدة متاحة بإصدارات تدعم 4G وأخرى تدعم 5G كذلك. وفي الجدول أدناه، يمكنكم الإطلاع على أسعار هواتف سامسونج الرائدة الجديدة في عدد من البلدان الكبرى وبعملاتها المحلية :

Samsung Galaxy S20 الولايات المتحدة أوروبا الهند المملكة المتحدة 128GB نسخة 4G – €899 $905/€805 £799 128GB نسخة 5G $999 €999 – £899 +Samsung Galaxy S20 128GB نسخة 4G – €999 $1000/€885 – 128GB نسخة 5G $1199 €1099 – £999 512GB نسخة 5G $1299 €1249 – – Samsung Galaxy S20 Ultra 128GB نسخة 4G – – $1255/€1115 – 128GB نسخة 5G $1399 €1349 – £1,199 512GB نسخة 5G $1599 €1549 – £1,399

في حالة إذا كنت مهتمًا بشراء واحد من هذه الهواتف الذكية الثلاثة وتتطلع لمعرفة المزيد حوله، فنحن نقترح عليك قراءة هذه المقالة المفصلة هنا والتي ستجد فيها كل شيء تقريبًا عن هواتف Galaxy S20 Series الجديدة.