شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مميزات تدفعك للترقية من ويندوز 7 لـ ويندوز 10 .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن نظام التشغيل ويندوز 10 مؤخرا من تجاوز الحصة السوقية لنظام التشغيل الأشهر على الإطلاق ويندوز 7، ليصبح هو الأكثر انتشار، لكن رغم انتهاء الدعم الرسمي لنظام ويندوز 7 فإن هناك ما يصل إلى 24.9% من المستخدمين ما زالوا متمسكين بهذا النظام الذي يبلغ عمره الآن حوالي 10 أعوام، وفيما يلي نعرض أبرز المميزات التى قد تدفع المستخدمين للترقية من ويندوز 7 لـ ويندوز 10 كما يلي:
- تحديثات الأمان
يوفر ويندوز 10 الكثير من التحسينات على المستوي الأمني بشكل مستمر، حيث يضم العديد من المميزات مثل:
Windows Hello: برنامج يستخدم تقنية التعرف على الوجه لإلغاء قفل الجهاز باستخدام كاميرا الويب.
Microsoft Defender: برنامج مكافحة الفيروسات المجاني من مايكروسوفت.
التحديثات التلقائية: على عكس الإصدارات السابقة، يقدم لك ويندوز 10 تحديثات تلقائية بشكل افتراضي للحفاظ على نظام ويندوز مؤمنًا ضد الهجمات والاختراقات.
- قائمة Start:
تضم قائمة "ابدأ" الشهيرة في نظام ويندوز 10 على أيقونات كبيرة على اليمين للكثير من التطبيقات، مثل: البريد والتقويم والطقس، ويمكنك تخصيص هذه الأيقونات كما يرغب المستخدم.
- المساعد كورتانا:
يعمل Cortana كمساعد شخصي حيث يمكنه تنفيذ طلبات المستخدم عن طريق الأوامر الصوتية مثل: جدولة المواعيد، أو قراءة البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير.
- متصفح إيدج:
قدمت مايكروسوفت مع نظام التشغيل الجديد متصفح Edge الذي يعتمد على محرك Chromium من جوجل، مما يجعله أكثر توافقًا مع مواقع الويب الحديثة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: 4 مميزات تدفعك للترقية من ويندوز 7 لـ ويندوز 10 .. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.