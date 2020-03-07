شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار اسما لمستكشف المريخ بعد مسابقة ضمت 28 ألف مشارك.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت وكالة ناسا الأمريكية اسم لمستكشف المريخ 2020 من مسابقة أطلقتها بين الطلاب بمختلف المراحل من رياض الأطفال إلى المدرسة الثانوية، استقبلت خلالها 28000 مشاركة، وتم الكشف عن الاسم أثناء البث المباشر، حيث تم اختياره من طالب الصف السابع أليكس ماثر باسم العزيمة 'Perseverance'.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماثير، "حب الاستطلاع.. البصيرة.. الروح.. الفرصة كلها أسماء للمستكشفين السابقين على المريخ"، مضيفا "إذا فكرت في الأمر، فإن كل أسماء مستكشفي المريخ السابقة هذه هي صفات نمتلكها كبشر."

وأوضح "نحن دائما فضوليين، ونبحث عن فرصة، لدينا الروح والبصيرة لاستكشاف القمر والمريخ وما بعده، ولكن، إذا كان من المفترض أن تكون صفاتنا على المركبات، فقد فاتنا الأمر الأكثر أهمية العزيمة".



طالب ناسا

وسيتم إطلاق مركبة المريخ 2020، التي تم بناؤها في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا بكاليفورنيا، في يوليو، والموجودة الآن في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا للاستعدادات النهائية قبل إطلاقها إلى الفضاء، والتي من المقرر أن تهبط على كوكب المريخ في 12 شهرًا.

وهذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها ناسا من الجمهور تسمية أحد مستكشفيها، وتستخدم النماذج الأخرى الاختصارات، مثل MAVEN و Insight.

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واختارت الوكالة 155 من الدور نصف النهائي ثم قللت الأسماء إلى تسعة فقط: الوضوح، والشجاعة، والتحمل، والثبات، والإبداع، والعزيمة، والوعد، والمثابرة، والرؤية، فيما تم الإعلان عن الاسم في حدث بمدرسة ليك برادوك الثانوية في بورك بفرجينيا لتهنئة ماثر.

وسيتلقى الفائز دعوة للسفر مع عائلته إلى كيب كانافيرال في فلوريدا ليشهد المستكشف يبدأ رحلته، عندما تبدأ في الفترة ما بين 17 يوليو و 5 أغسطس من هذا العام.

وعندما يهبط المستكشف في Jezero Crater في 18 فبراير 2021، ستكون أول مركبة فضائية في تاريخ استكشاف الكواكب مع القدرة على إعادة تحديد بدقة نقطة هبوطها خلال تسلسل الهبوط.

ويبحث المستكشف في هذا المجال عن علامات الحياة الميكروبية القديمة حول الحفرة التي كانت ذات يوم موطنًا لبحيرة قبل 3.5 مليار عام وتناثرت بها كربونات وسيليكا رطبة.