شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. مركبة "فيجا 1" تطير حول مذنب هالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم في الفضاء الموافق 6 مارس 1986، حلقت مركبة الفضاء فيجا 1 التابعة للاتحاد السوفيتي على متن مذنب هالي، وكانت فيجا 1 هي أول خمس رحلات تطير حول مذنب هالى في نفس الشهر، حيث سمى هذا الأسطول من المركبات الفضائية يسمى "هالي أرمادا".

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه نظرًا لأن مذنب هالي يأتي مرة واحدة كل 75 عامًا فقط، فقد استفادت وكالات الفضاء حول العالم من هذه الفرصة التي لا تحدث كثيرا.

وقبل ذهاب فيجا 1 إلى المذنب، طار حول كوكب الزهرة أولاً لينزل مركبة الهبوط، ثم استخدم كوكب الزهرة لأداء مناورة مساعدة الجاذبية، والتي وضعت في المسار الصحيح للطيران إلى المذنب هالى.

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كما تم توفير بيانات الرصد الأولى على بنية نواة المذنب وتشكيل ذيل المذنب ، وأيدت هذه الملاحظات العديد من الفرضيات منذ فترة طويلة بشأن بناء المذنب، التي توقعت أن مذنب هالي سيتألف من خليط من الثلوج المتطايرة مثل المياه، ثاني أكسيد الكربون، و الأمونيا و الغبار الكوني.

فيما أكدت البعثات أيضا البيانات الأخرى أن سطح المذنب هالي يتكون معظمهُ من المواد الترابية، غير المتطايرة، وأنه يتكون من جزء جليدى ضئيل.