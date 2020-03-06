شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يقاضى شركة الدومينات Namecheap .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت شركة فيس بوك دعوى قضائية ضد شركة Namecheap لحجز أسماء النطاقات، وذلك لسماحها للمستخدمين بحجز أسماء نطاقات مخادعة تتعلق بنطاق فيس بوك الرسمي، حيث قامت خدمة البروكسي Whoisguard التابعة للشركة بحجز 45 اسم نطاق تحوي كلمات تتعلق بفيس بوك والشركات التابعة لها مثل instagrambusinesshelp.com و facebo0k-login.com وwhatsappdownload. site حيث يقول فيس بوك أن هذه النطاقات قد تخدع المستخدمين ويعتقدون أنها رسمية وتابعة لها، لكنها عكس ذلك.

وبحسب ما نشره فيس بوك عبر مدونته الرسمية، فإن الشركة تري أن هذا انتهاك لعلامتها التجارية المسجلة ويحظر على أي شركة استخدامها، وسبق لها أن أرسلت تحذيرا إلى Whoisguard التي لم تستجب لها ما دفع فيس بوك للجوء للقضاء.

على الجانب الآخر، تقول شركة Namecheap إنها تتعامل بجدية بالغة مع شكاوى الاحتيال وإساءة الاستخدام وتحقق في التقارير المتعلقة بها، وفيما يتعلق بالعلامات التجارية المحمية فإنها تتبع المعايير المعتمدة في هذا المجال، حيث يجري استخدام أسماء النطاقات المخادعة لشن هجمات تصيد ضد المستخدمين بحيث يمكن من خلالها سرقة حساباتهم عبر نطاقات مشابهة للنطاقات الرسمية، أو تبدو كأنها رسمية.

الجدير بالذكر أن فيس بوك سبق وأن أقام دعوى قضائية في اكتوبر الماضي ضد شركة OnlineNIC لحجزها عشرات النطاقات المخادعة بما فيها www-facebook-login.com و hackingfacebook.net، كما استخدم بعضها في هجمات قرصنة وأنشطة مشابهة.