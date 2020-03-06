شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد جوجل يمكنه قراءة الأخبار بعشرات اللغات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدخلت جوجل ميزة جديدة على مساعدها الصوتي الذكي Google Assistant تسمح للمستخدمين بالاعتماد عليه لقراءة النصوص بعشرات اللغات، وأوضح الخبراء في جوجل أن ميزة Read It التي طوروها وأدخلوها على مساعد Google Assistant ستسمح باستخدامه لقراءة النصوص المكتوبة في مواقع الأخبار الإلكترونية وصفحات الإنترنت بـ 42 لغة مختلفة، منها الإنكليزية والروسية والفرنسة والإسبانية والألمانية.
واستخدام الميزة الجديدة عملية بسيطة جدا، فعند تصفح أحد مواقع الإنترنت أو قراءة نص مكتوب فيه يكفي أن يعطي المستخدم أمرا صوتيا لمساعد جوجل في هاتفه ويقول Hey Google ومن ثم read it، أو Hey Google وبعدها read this page، ليقوم Google Assistant بقراءة النص المكتوب باللغة التي يختارها صاحب الهاتف.
وأشارت جوجل في تدوينة على موقعها الرسمي إلى أن الميزة الجديدة في مساعدها الصوتي ستسهل حياة الكثيرين من مستخدمي الإنترنت، وخصوصا من يلقون صعوبات في القراءة بسبب مشكلات البصر.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مساعد جوجل يمكنه قراءة الأخبار بعشرات اللغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.