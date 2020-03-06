شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تستعد لرحلة سياحية لقضاء 10 أيام فى الفضاء العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "سبيس-إكس"، التى يديرها الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، عن نيتها إرسال ثلاثة سياح لقضاء عشرة أيام، معظمها ستكون على متن محطة الفضاء الدولية فى نهاية 2021.

ووفقا لموقع "ذى فيرج" التقنى، ستستخدم الشركة صاروخها "فالكون 9" وسفينة الركاب الفضائية الجديدة "دراجون" لنقل السياح من الأرض إلى الفضاء الخارجى، ويعد هذا هو الإعلان الثانى فى العام نفسه للشركة ذاتها عن رحلة سياحية إلى الفضاء.





ووقعت سبيس-إكس، اتفاقا مع شركة "آكسيوم سبيس" لإتاحة الفرصة أمام السياح لقضاء "إجازة مدارية" حول الأرض، وستتابع آكسيوم سبيس التفاصيل اللوجستية لرحلة السياح الثلاثة.

وحتى اليوم، لم يزر محطة الفضاء الدولية لأغراض السياحة الخاصة سوى سبعة أشخاص، أحدهم زارها مرتين، إلا أن هذه الرحلة تعتبر الأولى من نوعها الخاصة والسياحية بشكل كامل، وسيستغرق زوار الفضاء الجدد قرابة اليومين بسفرهم من وإلى محطة الفضاء الدولية، التى سيقضون على متنها ثمانية أيام، وخلال إقامتهم فى محطة الفضاء الدولية، سيتشارك الزوار المساحة والنشاطات مع العلماء ورواد الفضاء العاملين هناك.





وتبلغ تكلفة الرحلة لكل من السياح الثلاثة 55 مليون دولار أمريكى، حتى الآن تم بيع تذكرة من التذاكر الثلاث المخصصة لهذه الرحلة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، باتت سياحة الفضاء ممكنة عقب إعلان ناسا العام الماضى استعدادها لفتح محطة الفضاء الدولية أمام الزوار لأغراض تجارية.

من ناحية أخرى، بدأت ناسا فى قبول الطلبات المقدمة لشغل وظيفة رائد فضاء لأول مرة منذ أربعة سنوات، ومن المحتمل أن يكون بعضهم جزءًا من بعثات القمر والمريخ المستقبلية، وسيفتح باب التقدم حتى نهاية الشهر 31 مارس فى تمام الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقى.

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ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تقول ناسا إنك ستحتاج إلى أن تكون مواطنًا أمريكيًا حاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، فى مجالات ذات صلة مثل الهندسة، والرياضيات، وعلم الأحياء، وعلم الحاسوب، أو الفيزياء، ففى السابق، كان يتعين على المرشحين فقط الحصول على شهادة البكالوريوس، أو أن يكونوا مؤهلين.

كما ستحتاج أيضًا إلى تجربة فى العالم الحقيقى تشمل إما خبرة لمدة عامين فى العمل أو 1000 ساعة طيران كطيار، كما سيكون عليك التعامل مع الرحلات الفضائية الطويلة والحصول على 20/20 فى اختبار الرؤية، وتعد لنظارات وعمليات الليزك مسموح بهما.

وتأتى عملية التوظيف فى الوقت الذى تمضى فيه الوكالة قدما فى مجموعة من المهام الجديدة، بما فى ذلك مشروع Artemis، الذى سيرسل امرأة إلى القمر فى عام 2024، والذى تعمل عليه الوكالة بخطة تابعة لميزانيتها الجديدة بداية من أول رحلة تجريبية إلى الوصول للقمر.

جدير بالذكر انضم 13 رائد فضاء جديدًا إلى وكالة ناسا الأمريكية فى إطار برنامج أرتميس، مما جعلهم مرشحين لأول استكشاف إنسانى للمريخ الذى تم تحديده فى منتصف الثلاثينيات بعد إتمام هبوط أول امرأة على القمر، ولقد مر أكثر من عامين من التدريب قبل انضمامهم، حيث شارك المرشحون، الذين يتدربون منذ عام 2017، فى أول حفل تخرج عام لرواد الفضاء بالأمس فى مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية فى هيوستن.