Vivo تؤكد لنا رسميًا قدوم الهاتف Vivo NEX 3s 5G مع المعالج SD865 وثلاث كاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Vivo عن الهاتف Vivo NEX 3s 5G في شهر سبتمبر الماضي، والآن قررت الشركة أن تكشف عن النسخة المُحسنة منه والتي من المفترض أن تحمل إسم Vivo NEX 3s 5G في اليوم العاشر من شهر مارس الجاري.

وحتى ذلك الحين، فقد تم رصد الهاتف Vivo NEX 3s 5G في منصة إختبارات الأداء Geekbench وفي منصة Google Play Console مما كشف لنا عن قدوم هذا الهاتف مع المعالج Snapdragon 865. الآن أكدت لنا شركة Vivo وبشكل رسمي أن الهاتف Vivo NEX 3s 5G سيأتي مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.

قامت شركة Vivo كذلك اليوم بنشر مقطع فيديو تشويقي يعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف Vivo NEX 3s 5G، وهي الواجهة الخلفية التي تبدو مشابهة للواجهة الخلفية الخاصة بالهاتف Vivo NEX 3 5G مع العلم بأنها تضم كذلك ثلاث كاميرات في وحدة مستديرة الشكل. وعلاوة على ذلك، فقد تأكد قدوم الهاتف Vivo NEX 3s 5G باللون الأزرق والبرتقالي.

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لم تكشف لنا شركة Vivo عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Vivo NEX 3s 5G، ولكن تم رصد هذا الهاتف بالفعل في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أكد لنا أن الإختلافات بين Vivo NEX 3s 5G و Vivo NEX 3 5G ستقتصر على المعالج وسعة البطارية.

نتوقع أن تقوم شركة Vivo بالكشف عن المزيد من ميزات الهاتف Vivo NEX 3s 5G في الأيام القليلة المقبلة التي تسبق حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف.