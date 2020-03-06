Nokia 8.2 5G يظهر في الإعلان التشويقي لفيلم جيمس بوند المرتقب

ظهر الهاتف الذكي المرتقب من شركة (إتش إم دي) HMD في العرض التشويقي لفيلم جيمس بوند الأحدث No Time to Die مما يُعطي فكرة عن تصميم الهاتف.

وكانت الشركة الفنلندية التي تمتلك حقوق إطلاق هواتف نوكيا قد قالت قبل أيام: إن أول هاتف لها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G سيُستخدم في فيلم جيمس بوند. والآن ظهر الهاتف في يد العميل السري 007 بطل الفيلم وهو يتحدث عبر الهاتف.

ويُعتقد أن (إتش إم دي) ستطلق اسم (نوكيا 8.2 5جي) Nokia 8.2 5G المنتظر الإعلان عنه في 19 آذار/ مارس الجاري بالعاصمة البريطانية لندن. ويُتوقع أيضًا أن يظهر في الفيلم – الذي سيُعرض في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم – هاتفين آخرين من (إتش إم دي)، وهما: (نوكيا 7.2)، و(نوكيا 3310 4جي).

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وفيما يتعلق بمواصفات (نوكيا 8.2 5جي)، فتتحدث التسريبات عن هاتف يحتوي معالج سنابدراجون 765جي مع 3 كاميرات خلفية.