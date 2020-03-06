شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا ساعد الذكاء الاصطناعى شركة فيس بوك فى القضاء على الحسابات المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلئ منصة فيس بوك بالعديد من الحسابات المزيفة، وهي المشكلة التى تضر الشركة منذ عدة سنوات، إلا أنه مع تطور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، أصبحت الشبكة الاجتماعية قادرة بسهولة على اكتشافها جميعاً وتعطيلها، حيث أصبحت الشركة تستخدم الآن نموذج جديد في تعلم الآلة يدعى بـ Deep Entity Classification (DEC) ويعمل على تحليل الحسابات المزيفة بعمق أكبر من الطرق التقليدية وبالتالي يكشف عدد أوسع بكثير منها ويعطلها.

وبحسب موقع techradar الأمريكى، فإن الطرق السابقة كانت تعتمد على متابعة الملف الشخصي فقط ورصد السلوكيات المشبوهة خاصة عندما تكون متطرفة مثل إرسال عدد كبير من طلبات الصداقة أو المنشورات الترويجية خلال مدة زمنية قصيرة، أما الأداة الجديدة فلا يمكن خداعها بسهولة على عكس النموذج القديم عبر تعديل عدد الأصدقاء.

إذ تنظر الأداة الجديدة في علاقات الحساب مع أصدقائه والمجموعات والصفحات التي أعجب بها وانضم إليها وكيفية تفاعله فيها، فيما تستفيد شركة فيس بوك من العديد من المؤشرات مثل مقارنة أعمار أصدقاء الحساب وعددهم وطبيعة المجموعات التي انضم إليها، بالإضافة لتقييم المجموعات والصفحات نفسها من خلال عدد أعضائها ومدراءها، ومن خلال كل هذه العناصر يتم تحليل كل السلوكيات وارتباطاتها بالحساب، والتأكد أكثر إن كان الحساب حقيقي أم مزيف.

Advertisements

وكشف التقرير أن فيس بوك يكتشف سنويا أكثر من 6 مليار حساب مزيف، ويقوم بتعطيلهم جميعهم بهذه الأداة، حيث تكتشف وسطياً في كل ربع سنة حوالي 1.5-2 مليار حساب مزيف، وزادت وتيرة إنشاء واكتشاف الحسابات المزيفة خلال العام الماضي وحده حيث اكتشفت خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط 2.2 مليار حساب مزيف تم تعطيله، فيما تصل دقة خوارزميات فيس بوك لدرجة أن 99.5% من الحسابات المعطلة يتم اكتشافها وتعطيلها قبل أن يتم الإبلاغ عنها من أي مستخدم حقيقي.