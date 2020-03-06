شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استبعاد إطلاق أقمار اتصالات روسية بواسطة صواريخ موسك.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد أوليج دوخوفنيتسكي، رئيس شركة "روس سفياز"، إطلاق أقمار صناعية روسية للاتصالات بواسطة صواريخ شركة سبيس إكس الأمريكية في الوقت الحاضر، وقال في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، ردا على سؤال عن إمكانية إطلاق أقمار الاتصالات الروسية بواسطة الصواريخ الأجنبية، على سبيل المثال ، ستارلينك إيلون موسك ، إذا كانت أسعارهم أقل، "كل شيء ممكن. ولكن في الوقت الحاضر لا نرى أي منفعة في ذلك. لدينا خبرة كبيرة في استخدام صواريخ بروتون".
وبحسب روسيا اليوم، فقد أضاف، "صواريخ موسك من فئة مختلفة تماما. وأعتقد أن صواريخ النقل الروسية "بروتون" و"سويوز" والصاروخ الجديد "أنغارا" تلبي احتياجاتنا تماما. ولم يحن الوقت لاستخدام عروض التسويق وابتكارات موسك حتى الآن".
ويذكر أن موسك خفض كلفة إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 إلى 61.5 مليون دولار، في حين كلفة إطلاق صاروخ النقل الروسي "بروتون" هي 65 مليون دولار، ما أدى إلى انخفاض الطلب على صواريخ النقل الروسية "بروتون" في السوق العالمية بعض الشيء، لذلك اتهمت مؤسسة "روس كوسموس" رجل الأعمال الأمريكي بالإغراق التجاري.
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