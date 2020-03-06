تكنولوجيا: أوبو تكشف عن ساعة Oppo Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أوبو اليوم عن ساعتها الأولى Oppo Watch خلال حدث الكشف عن هواتف Find X2، تأتي الساعه بشاشة AMOLED منحنية الاطراف بكثافة 326 ppi وتغطية 100% لتدرج الألوان DCI-P3، وحجم 1.6 بوصة و 1.9 بوصة.

جسم الساعة مصنوع من الألومنيوم ويحتوي على زرين بالجانب للتصفح والإعدادات، وتقوم الساعة بقياس عدد كبير من التمرينات الرياضية، حالة النوم وضربات القلب ولكن الجديد انها قادرة على تقديم تخطيط لكهربية القلب ECG وهو من الأمور الغير معتادة في كثير من الساعات، كما تأتي الساعة بتقييم 5ATM لمقاومة المياة.

تأتي الساعة بشريحة سنابدراجون Wear 2500 مع معالج اضافي Apollo 3 ومساحة 8 جيجابايت، وبالنسبة لنظام التشغيل بالتأكيد تأتي بنظام الشركة الخاص ColorOS، ولا تحتوي على منفذ لشرائح SIM لكنها تأتي بدعم eSIM للشبكات الداعمة لها.

كما تأتي بخصائص مثل: GPS وNFC وبلوتوث 4.2 وتتصل فقط مع الأجهزة بنظام أندرويد 6 ومافوق.

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وستأتي الشاشة بنظام الشحن السريع Watch VOOC والذي يعد بشحن 17% من البطارية خلال 17 دقيقة وتقوم الساعة بالتبديل بين استخدام معالج سنابدراجون ومعالج أبولو للحفاظ على استهلاك البطارية.

وتقول الشركة أن عمر التشغيل 40 ساعة للشحنة الواحدة بالإستخدام العادي ومع نظام الحفاظ على البطارية 21 يوم.

يبدأ الحجز المسبق للساعة من اليوم في الصين ولم تكشف الشركة بعد عن موعد وصولها للأسواق العالمية والسعر للحجم الكبير سيبدأ من 288 دولار بينما الصغيرة بسعرة 215 دولار.

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