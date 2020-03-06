سامسونج تُطلق التحديث الثاني لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، ويُحسن أداء الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار التحديث الثاني لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series في كوريا الجنوبية. أصدرت شركة سامسونج أول تحديث في الأسبوع الماضي للهاتف Galaxy S20 Ultra، وهو التحديث الذي عمل على تحسين جودة الكاميرا وخاصية الفلاش التلقائي، وإضافة الإصلاحات الأمنية لشهر مارس.

يتم الآن إصدار تحديث جديد لجميع طرازات Galaxy S20 الثلاثة. هذا التحديث يبلغ حجمه 250 ميغابايت، ويعمل على تحسين جودة الكاميرا التي تعرضت لبعض الإنتقادات بسبب السلوك غير المتناسق للتركيز التلقائي.

هذا التحديث يحمل البنية رقم G981NKSU1ATC2 في حالة الهاتف Galaxy S20، والبنية رقم G986NKSU1ATC2 في حالة الهاتف +Galaxy S20، والبنية رقم G988NKSU1ATC2 في حالة الهاتف Galaxy S20 Ultra. ونظرًا إلى أن هذا التحديث متوفر حاليًا في كوريا الجنوبية، فنحن نعتقد بأنها مسألة وقت فقط قبل أن يصل هذا التحديث لبقية ملاك هذه الهواتف الثلاثة في جميع أنحاء العالم.

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كما سبق وأشرنا، فهذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.