تسريبات جديدة تؤكد لنا قدوم الهاتف +Motorola Edge مع شاشة الشلال، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد غياب طويل، يبدو أن شركة موتورولا تستعد للعودة إلى سوق الهواتف الذكية الرائدة. ومن أجل ذلك، تعمل الشركة حاليًا على هاتف رائد جديد يُدعى +Motorola Edge. هذا الهاتف سيكون حصريًّا لشركة الإتصالات Verizon في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من المتوقع أن يتم بيعه في المزيد من المناطق حول العالم. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف +Motorola Edge.

كما تلاحظون في الصور، فالهاتف +Motorola Edge سيضم شاشة منحنية الطرفين تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وتحوي مستشعر بصمات الأصابع أسفلها. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية لهذا الهاتف، فهي ستضم ثلاث كاميرات في الركن الأيسر العلوي وبجانبها فلاش LED مُزدوج وبعض المستشعرات الإضافية، فضلا عن حلقة مضيئة للإشعارات حول شعار الشركة.

هذه الصور الجديدة تكشف لنا كذلك أن الهاتف +Motorola Edge سيضم منفذ السماعات 3.5mm في الأعلى، ودرج للشريحة SIM، فضلا عن منفذ USB Type-C ومكبر الصوت في الأسفل.

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ووفقا للشائعات والتسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف +Motorola Edge سيضم شاشة بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، فضلا عن بطارية بسعة 5170mAh. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن حول الهاتف +Motorola Edge، فنحن لا نزال نجهل موعد الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف وبقية مواصفاته التقنية، ولكن نتوقع الحصول على هذه المعلومات في المستقبل القريب.