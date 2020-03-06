الإعلان رسميًا عن الهاتف Infinix S5 Pro مع شاشة بحجم 6.53 إنش وكاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Infinix للتو بإزاحة الستار رسميًا عن العضو الأحدث في سلسلة هواتفها الذكية المتوسطة، والعضو الأحدث المعني هنا هو Infinix S5 Pro. قامت شركة Infinix S5 Pro بالكشف عن هذا الهاتف بهدف تعزيز تواجدها في سوق الهواتف المتوسطة وتعزيز حصتها السوقية كذلك. وعلى الرغم من أنه تم الإعلان عن هذا الهاتف في الصين، فهو سيصل على الأرجح إلى المزيد من المناطق حول العالم في قادم الأسابيع والأشهر.

الهاتف Infinix S5 Pro الجديد يضم شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD خالية من القطع أو الثقب، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Infinix S5 Pro الجديد يضم كذلك ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، في حين تعمل الكاميرا الثالثة والأخيرة على تعزيز الصور الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة. وفيما يخص الكاميرا الأمامية في الهاتف Infinix S5 Pro، فهي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل.

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الهاتف Infinix S5 Pro الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة XOS 6.0، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويدعم البلوتوث 5.0. عمومًا، الهاتف Infinix S5 Pro سيكون متوفرًا باللونين الأرجواني والأخضر، وسيكلف ما يُعادل 135 دولار أمريكي عندما يتم عرضه للبيع. ولحد الآن، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.