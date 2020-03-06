بعد الأمطار الثلجية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد السبت، طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وشهدت البلاد الساعات الماضية طقسا سيئا تخلله سقوط أمطار ثلجية على بعض المناطق، منها الإسكندرية وكفر الشيخ.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن هناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية الغربية، كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يتوقع الخبراء رياحا معتدلة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية، شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية، شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

القاهرة «11- 22»

الإسكندرية «12- 22»

قنا «11- 25»، الأقصر«11- 27»

أسوان «14- 27»