شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile للمرة الثانية فى ستة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile أن البيانات الشخصية لموظفيها وعملائها قد تم اختراقها، فيما يعد هذا هو الانتهاك الأمني ​​الثاني الذي اعترفت به تي موبايل في الأشهر الستة الماضية، وذلك بعد الإبلاغ عن الحادث الأول في نوفمبر الماضي، وقالت الشركة في تقرير لها: "لقد حدد فريق الأمن السيبراني لدينا مؤخرًا هجومًا ضارًا على بائع البريد الإلكتروني وأوقفه، مما أدى إلى وصول غير مصرح به إلى بعض حسابات البريد الإلكتروني لموظفي T-Mobile، والتي تضمن بعضها معلومات حساب لعملاء T-Mobile وموظفيه".

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقالت الشركة في بيان إنها أطلقت تحقيقًا بمساعدة كبار خبراء الطب الشرعي في الأمن السيبراني، وقال T-Mobile: "المعلومات التي تم الوصول إليها ربما تضمنت أسماء العملاء وعناوينهم وأرقام هواتفهم وأرقام حساباتهم وخطط أسعارهم وميزاتهم ومعلومات الفواتير.

لكن في نفس الوقت لم تتأثر معلوماتك المالية (بما في ذلك معلومات بطاقة الائتمان) ورقم الضمان الاجتماعي"، فيما تقوم الشركة بإرسال إخطارات SMS لجميع المستخدمين المتأثرين، وقد كشفت T-Mobile في نوفمبر 2019 أن هناك حادثة تمكن فيها طرف ضار من الوصول إلى معلومات حساب بعض عملائه المدفوعة مسبقًا.

وقد اكتشف فريق الأمن السيبراني التابع للشركة وأغلقت خرق البيانات وأنه أبلغ السلطات بالحادث، وتضمنت البيانات المسربة تفاصيل مثل أسماء العملاء وعناوين الفواتير وأرقام الهواتف وأرقام الحسابات وخطط الأسعار وميزات الخطة، واعترفت شركة اتصالات أمريكية أخرى Sprint مؤخرًا بالوصول إلى بعض بيانات المستخدم الخاصة بها.