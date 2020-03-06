تكنولوجيا: الكشف رسمياً عن هواتف Oppo Find X2 بدعم 5G ومعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أوبو اليوم عن هواتف Find X2 وFind X2 Pro مع خصائص جديدة وتحديثات عن الإصدارة السابقة، أبرزها معدل التحديث 120 هرتز ومعالج سنابدراجون 865 مع دعم اتصال 5G وأسرع شحن للبطارية في عالم الهواتف حالياً، بينما نسخة البرو تأتي بإعدادات قوية للكاميرا.

يأتي الهاتفين بنفس الشاشة 10bit بمقاس 6.7 AMOLED بأبعاد QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز وتغطية DCI-P3 كاملة 100% لمساحة الالوان، ونظام ColorOS 7.1 المبني على أندرويد 10.

هاتف Oppo Find X2:

يأتي الهاتف مدعوماً بالمعالج سنابدراجون 865 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابيت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين 512 جيجابايت UFS 3.0 ولا يمكن إضافة وحدة مساحة خارجية.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية الأولى بمستشعر سوني الجديد IMX586 بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.7 وتقنية سوني الجديدة للتركيز 2×2 OCL، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجابكسل ultrawide بمستشعر سوني IMX708 وفتحة عدسة F/2.2 6P، بينما الثالثة telephoto تأتي بدقة 13 ميجابكسل وتكبير 5x وكل الكاميرات تأتي بدعم نظام التصوير الليلي Ultra Night Mode وأخيراً الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX616 وفتحة f/2.4.

الهاتف يأتي مع بطارية 4200 mAh وبدعم 65W Super VOOC 2.0 Flash ولا يأتي الهاتف بمنفذ 3.5 mm.

Advertisements

هاتف Find X2 Pro:

وهو الهاتف الأعلى في السلسة ويأتي بإعدادات أكثر تميزاً من حيث الكاميرا والمساحة 512جيجابايت،

تأتي الكاميرا الأساسية مثل الهاتف الآخر بينما الكاميرا الثانية تأتي بمستشعر سوني IMX586 1/2 بدقة 48 ميجابكسل بفتحة f/2.2، واخيراً كاميرا telephoto الثالثة تأتي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر 1/3.4″ وعدسة periscope للتكبير البصري 5 أضعاف و10x تكبير hybrid و60x تكبير digital، وتأتي كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة f/2.4 وعدسة 5P.

ويأتي الهاتف ببطارية 4260 mAh ونفس خصائص الشحن السريع بقدرة 65W Super VOOC 2.0 Flash، وخاصية إضافية أخرى في نسخة البرو هي معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

المصدر

اعلان





