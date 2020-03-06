تطبيق sideActions يتيح لك إعادة تعيين إجراءات زر التشغيل في هواتف Galaxy S20

فاطمة أيت طالب - دبي - تُقدم شركة سامسونج بالفعل الدعم لإعادة تحديد الإجراءات الخاصة التي يمكنك القيام بها في هواتفها الرائدة، ولكن خياراتك محدودة إلى حد ما. ومع ذلك، تمنحك تطبيقات الطرف الثالث مثل sideActions مزيدًا من الحرية، والآن قام المطور Jawmono والذي يقف وراء هذا التطبيق بإضافة الدعم لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series الجديدة.

أنت حر في الإختيار بين النقرات الفردية والمزدوجة والطويلة على زر التشغيل الذي يمكنه فتح تطبيقات مثل Google Assistant أو المصباح أو إلتقاط صورة للشاشة أو تعطيل زر التشغيل بالكامل. الميزة الأخرى الرائعة في هذا التطبيق هي إعادة تعيين الإجراءات مما يتيح لك تنفيذ إجراءات مختلفة وفقا للتطبيق الذي تستخدمه حاليًا.

فيما يلي قائمة بجميع الميزات والإجراءات المدعومة في تطبيق sideActions :

الميزات

دعم النقر المزدوج والطويل

فتح المساعد الرقمي Google Assistant بإستخدام زر التشغيل

إعادة تعيين أزرار التحكم بالصوت

تعيين دور الأزرار وفقا لكل تطبيق

تشغيل المصباح بإستخدام زر التشغيل

تعطيل زر التشغيل بالكامل

تخطي الأغاني بإستخدام أزرار التحكم بالصوت

الإجراءات

تشغيل المصباح

إلتقاط صورة للشاشة

كتم صوت الهاتف

الرد على المكالمات الهاتفية

فتح المساعد الرقمي Google Assistant

تشغيل الكاميرا أو أي تطبيق آخر

التبديل إلى التطبيق الأخير

تعطيل زر التشغيل

رابط تحميل التطبيق : هنا