تطبيق sideActions يتيح لك إعادة تعيين إجراءات زر التشغيل في هواتف Galaxy S20

فاطمة أيت طالب - دبي - تُقدم شركة سامسونج بالفعل الدعم لإعادة تحديد الإجراءات الخاصة التي يمكنك القيام بها في هواتفها الرائدة، ولكن خياراتك محدودة إلى حد ما. ومع ذلك، تمنحك تطبيقات الطرف الثالث مثل sideActions مزيدًا من الحرية، والآن قام المطور Jawmono والذي يقف وراء هذا التطبيق بإضافة الدعم لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series الجديدة.
أنت حر في الإختيار بين النقرات الفردية والمزدوجة والطويلة على زر التشغيل الذي يمكنه فتح تطبيقات مثل Google Assistant أو المصباح أو إلتقاط صورة للشاشة أو تعطيل زر التشغيل بالكامل. الميزة الأخرى الرائعة في هذا التطبيق هي إعادة تعيين الإجراءات مما يتيح لك تنفيذ إجراءات مختلفة وفقا للتطبيق الذي تستخدمه حاليًا.
فيما يلي قائمة بجميع الميزات والإجراءات المدعومة في تطبيق sideActions :
الميزات
- دعم النقر المزدوج والطويل
- فتح المساعد الرقمي Google Assistant بإستخدام زر التشغيل
- إعادة تعيين أزرار التحكم بالصوت
- تعيين دور الأزرار وفقا لكل تطبيق
- تشغيل المصباح بإستخدام زر التشغيل
- تعطيل زر التشغيل بالكامل
- تخطي الأغاني بإستخدام أزرار التحكم بالصوت
الإجراءات
- تشغيل المصباح
- إلتقاط صورة للشاشة
- كتم صوت الهاتف
- الرد على المكالمات الهاتفية
- فتح المساعد الرقمي Google Assistant
- تشغيل الكاميرا أو أي تطبيق آخر
- التبديل إلى التطبيق الأخير
- تعطيل زر التشغيل
رابط تحميل التطبيق : هنا
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