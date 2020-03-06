Oppo تكشف النقاب رسميًا عن ساعتها الذكي الأولى Oppo Watch، وستكون متوفرة بحجمين

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين ركزت معظم الضجة المحيطة بشركة Oppo في الشهر الماضي حول هواتفها الرائدة Oppo Find X2 Series التي طال إنتظارها، إلا أنها كشفت اليوم عن أول ساعة ذكية لها. هذه الساعة الذكية تحمل إسم Oppo Watch، وهي تمتاز بتصميم ومواصفات مثيرة لإهتمام أولئك الذين يبحثون ساعة ذكية متميزة مُزودة بنظام WearOS التابع لشركة جوجل.

هذه الساعة الذكية الجديدة من شركة Oppo تضم شاشة AMOLED منحنية الطرفين تمتاز بكثافة بكسلات تبلغ 326 بكسل في كل إنش وتدعم 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3. هذه الساعة الذكية متوفرة بحجمين، وهما 1.6 إنش و1.9 إنش. تمتاز هذه الساعة الذكية بهيكل مصنوع من الألومنيوم وتضم زرين للتنقل في الواجهة.

يمكن للساعة الذكية Oppo Watch تتبع مجموعة واسعة من التمارين الرياضية ونومك ومعدل ضربات القلب، وهي توفر كذلك ميزة التخطيط الكهربائي للقلب والتي ليست شائعة بعد في الساعات الذكية. وإلى جانب كل ذلك، فقد تم تصميم هذه الساعة الذكية لتكون قادرة على مُقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا.

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Oppo Watch مُزودة بالمعالج الأساسي Snapdragon Wear 2500 وبالمعالج المساعد Apollo 3. وفيما يخص البرمجيات، فقد تم تزويد هذه الساعة الذكية الجديدة كما قلنا سابقًا بنظام WearOS وبواجهة ColorOS التابعة لشركة Oppo. لا توجد فتحة لبطاقة SIM، ولكن تقنية eSIM تسمح لـ Oppo Watch بتحقيق الإستقلالية الكاملة عن هاتفك الذكي إذا كنت عميلاً لدى إحدى شركات الإتصالات التي تدعم هذه التكنولوجيا.

قامت شركة Oppo كذلك بتزويد ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch بتقنية الشحن السريع Oppo VOOC والتي تسمح بشحن 50 في المئة من البطارية في غضون 17 دقيقة فقط. إعتمادًا على المهمة المرغوب إنجازها، يمكن للساعة التبديل بين المعالج Snapdragon Wear 200 والمعالج المساعد Apollo 3 من أجل إطالة عمر البطارية. وتقول شركة Oppo أن عملية شحن واحدة تكفي لمنحك 40 ساعة من الإستخدام العادي في حين يقوم وضع توفير الطاقة بتمديد تلك المدة إلى 21 يومًا.

ستصل الساعة الذكية Oppo Watch لأول مرة إلى الصين، ولكن لا توجد معلومات بعد عن موعد وصولها إلى الأسواق الدولية. من المقرر أن تبدأ شركة Oppo بتلقي الطلبات المسبقة على هذه الساعة الذكية في وقت لاحق من هذا اليوم، بينما ستبدأ ببيعها رسميًا يوم 24 مارس.

قبل الختام نود أن نشير إلى أن النسخة التي يبلغ قطرها 46 ملمتر ستُكلف ما يُعادل 288 دولار أمريكي، بينما ستُكلف النسخة التي يبلغ قطرها 41 ملمتر ما يُعادل 215 دولار أمريكي.