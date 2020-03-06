Oppo تُزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Oppo رسميًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro ليكونا بذلك أحدث هاتفين رائدين من الشركة الصينية.

Oppo Find X2 Pro

وبالنسبة للهاتف Oppo Find X2 Pro، فهو الأرقى بين الإثنين، فهو يضم شاشة OLED منحنية الطرفين بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبثقب صغير في الركن الأيسر العلوي يضم الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل.

في حين تم حماية الواجهة الأمامية للهاتف Oppo Find X2 Pro بطبقة Gorilla Glass 6 الزجاجية، فقد قررت شركة Oppo منح المستخدمين خيار الحصول على هذا الهاتف مع واجهة خلفية محمية بطبقة من السيراميك أو الجلد. وتجدر الإشارة إلى أن نسخة السيراميك تزن 207 جرام بينما تزن نسخة الجلد 200 جرام.

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الهاتف Oppo Find X2 Pro الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية بحجم 512GB من نوع UFS 3.0، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المقربة والتي توفر تقريب بصري يصل إلى ×5 وتقريب هجين يصل إلى ×10 فين حين يصل التقريب الرقمي إلى ×60.

الهاتف Oppo Find X2 Pro يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة ColorOS، كما أنه يحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار، ويضم بطارية بسعة 4260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W.

Oppo Find X2

أما بخصوص الهاتف Oppo Find X2 العادي، فهو يأتي بنفس تصميم الهاتف Oppo Find X2 Pro بإستثناء أن واجهته الخلفية محمية بطبقة Gorilla Glass 6 الزجاجية بدلاً من السيراميك أو الجلد. وعلاوة على ذلك، فهو يضم بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 64W، وذاكرة داخلية من نوع UFS 3.0 بحجم 256GB، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي توفر تقريبًا بصريًا يبلغ ×3 فقط وتقريبًا رقميًا يبلغ ×20. وعلى عكس الهاتف Oppo Find X2 Pro، فالهاتف Oppo Find X2 العادي يحمل شهادة IP54 فقط.