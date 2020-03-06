مستويات تلوث الهواء في الصين تنخفض بشكل دراماتيكي بسبب تفشي فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال تفشي فيروس كورونا مستمرًا على الرغم من أنه يتم بدل جهود كبيرة في محاولة لإحتواءه. ونتيجة لذلك، تم إغلاق العديد من الأماكن وتم إرسال الأشخاص إلى منازلهم كجزء من خطة الحجر الصحي. هناك صور من الصين، وبالضبط لمدينة ووهان حيث نشأ الفيروس، تصور لنا المدينة وكأنها مدينة أشباح حيث أغلقت العديد من الشركات أبوابها وتم إرسال السكان إلى منازلهم.

في حين لا شك أن الفيروس سيء بالنسبة إلينا نحن البشر، فيبدو أنه نتيجة لتفشي الفيروس وتطبيق الحجر الصحي، فقد تسبب في حدوث تغييرات عجيبة على مستوى تلوث الهواء. ووفقًا للأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء NASA، فيبدو أن تلوث الهواء في الصين قد انخفض بشكل كبير بعد تفشي الفيروس. كما ترى في الصورة أعلاه، تُظهر الخريطة الموجودة على اليسار مستويات تلوث الهواء قبل تفشي الفيروس، بينما تُظهر الخريطة الموجودة على اليمين مستويات تلوث الهواء بعد تفشي الفيروس.

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ووفقا للسيد Fei Liu، وهو باحث متخصص في جودة الهواء في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة NASA، فقد صرح بالقول : ” هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا الهبوط الدراماتيكي على هذه المنطقة الواسعة بسبب حدث معين “. ومع ذلك، نتصور أن هذا الإنخفاض في تلوث الهواء سيكون مؤقتًا فقط. بمجرد العثور على علاج أو لقاح، يجب أن تعود المنطقة إلى العمل كالمعتاد.

ووفقا لعالم جودة الهواء في وكالة الفضاء NASA، السيد Barry Lefer، فإن إنخفاض تلوث الهواء يحدث عادة خلال العام القمري الجديد حيث تغلق الشركات أبوابها من أجل العطلة، ولكننا نفترض أن فترة راحة قصيرة ليست بالأمر السيء.