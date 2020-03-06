شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية خاصة تعتزم إطلاق 5 أقمار صناعية إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة "Sputniks " الروسية الخاصة إطلاق 5 أقمار صناعية إلى الفضاء فى شهر سبتمبر المقبل، بواسطة صاروخ النقل "سويوز-2"، من بينها قمران لجهة أجنبية، وقال فلاديسلاف إيفانينكو، مدير عام الشركة، فى تصريح لوكالة نوفوستى الروسية للأنباء، "نخطط لإطلاق خمسة أقمار صناعية خلال السنة الجارية".

وبحسب موقع روسيا اليوم، فوفقا له، فإن ثلاثة أقمار منها لرصد الأرض عن بعد - الأول "زوركي" قمر صغير من طراز Cubesat 6U أبعاده 10x2030 xسنتمترا، مزود بكاميرا تضمن الحصول على صور لسطح الأرض بدقة تصل إلى 15 مترا، والقمر الثانى من طراز Cubesat 3U أبعاده 30 x 10 x10 سنتمترا، والقمر الثالث Sirius-DZZ والقمران مزودان بكاميرات تضمن تصوير سطح الأرض بدقة تصل إلى 50 مترا، وشارك فى صنع هذه الأقمار طلاب معهد موسكو للإلكترونات والرياضيات التابع للمدرسة العليا للاقتصاد وطلاب من مركز سيريوس التعليمي.

واضاف إيفانينكو، "علاوة على هذا سيتم إطلاق قمرين صناعيين أحدهما Challenge One وهو أول قمر صناعى تونسي، مصمم لبث الانترنت". والقمر الآخر CAS500-1 لكوريا الجنوبية، ووفقا له، جميع هذه الأقمار ستطلق بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1a ووحدة التعجيل "فريغات" فى شهر سبتمبر المقبل من مطار بايكونور الفضائي.

جدير بالذكر أن شركة Sputniks، هى الشركة الروسية الخاصة الوحيدة التى تنتج وتطلق أقمارا صناعية صغيرة، وقد أطلقت أول قمر خاص فى عام 2014.