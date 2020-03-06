الهاتف Huawei Mate Xs القابل للطي يحقق بداية قوية في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الأول Huawei Mate X في أواخر العام الماضي، وكان أداء هذا الجهاز جيدًا محليًا حيث قامت الشركة ببيع الوحدات المتاحة لديها بشكل أسرع مما كان متوقعًا. الآن، عرضت شركة Huawei الهاتف Huawei Mate Xs الجديد للبيع لأول مرة في الصين.

تمامًا كما حدث مع الهاتف Huawei Mate X الأصلي، فالهاتف Huawei Mate Xs الجديد نفد بسرعة كبيرة جدًا، وتخطط شركة Huawei لبيع الدفعة الثانية من هذا الهاتف في اليوم الثامن من شهر مارس الجاري.

لم تكشف لنا شركة Huawei عن عدد الوحدات التي باعتها، ولكن وفقا للأرقام السابقة، فقد تمكنت الشركة من بيع حوالي 100 آلف وحدة من الهاتف Huawei Mate X شهريًا في الصين. نحن متأكدون تمامًا من أن أرقام الهاتف Huawei Mate Xs الحالي ستكون متشابهة، وخصوصا وأن شركة Huawei إحتفظت بنفس السعر البالغ 2400 دولار أمريكي على الرغم من أنها قامت بتزويد الهاتف Huawei Mate Xs بالمعالج HiSilicon Kirin 990 5G الأحدث من الشركة وبمفصل أفضل مع آلية تبريد مُحسنة.

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للتذكير، الهاتف Huawei Mate Xs الجديد يأتي مع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G الأحدث من شركة Huawei، ومفصل مُحسن، ونظام تبريد مُحسن، في حين ظلت الشاشة والكاميرات والتصميم العام على حالها تقريبًا.

يمتاز الهاتف Huawei Mate Xs الجديد بهيكل من طبقتين مما يمنح قوة إضافية لشاشة OLED المرنة والتي لا تزال تحتفظ بحجم 8 إنش وبدقة 2480×2200 بكسل. وعندما يتم طي الهاتف، فأنت تحصل على شاشة أساسية بحجم 6.6 إنش، بينما يحتوي الجزء الخلفي من الجهاز على شاشة طويلة يمكنك إستخدامها كعدسة الرؤية للكاميرا الأمامية.

وفيما يخص الكاميرات، فقد تم تزويد الهاتف Huawei Mate XS بثلاث كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 40 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل والكاميرا المقربة بدقة 8 ميغابكسل علما أن هذه الأخيرة تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وعلاوة على ذلك، فهناك كاميرا إضافية عبارة عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق.

في الداخل، تم تزويد الهاتف Huawei Mate Xs الجديد بمفصل Falcon Wing جديد تقول شركة Huawei أنه ينبغي أن يكون أكثر قوة. يبدو أفضل قليلاً، ولكنه لا يزال يعرض التجعد على الشاشة. وبصرف النظر عن المفصل، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W.

كما يتوقع الجميع، الهاتف Huawei Mate Xs الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10، ولكن هذا النظام خالي من التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. وبدلاً من ذلك، فقد قررت شركة Huawei في الهاتف الجديد الإعتماد على حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لها.