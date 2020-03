شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. هكذا يمكنك تعطيل التحديثات التلقائية لنظام MacOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بعض الأحيان يفضل المستخدمون تحديث أجهزة ماك الخاصة بهم يدويا فى الوقت الذى يناسبهم، خاصة وأن التحديثات قد تأتى فى وقت غير مناسب مثل عدم توافر اتصال انترنت مجانى أو غيرها من الأمور، كذلك فإن الأمر نفسه ينطبق على تحديثات التطبيقات فى متجر Mac App Store، إذ قد يفضل بعض المستخدمين مراجعة هذه التحديثـات أولاً فى حالة وجود تطبيق لم يعد ترغب فيه، أو ربما كان يستخدم تطبيق بشكل متواصل ويرغب فى تحديثه فى وقت لاحق.

كيفية تعطيل التحديثـات التلقائية للنظام على Mac

- قم بفتحSystem Preferences باستخدام الرمز الموجود فى شريط Dock أو من خلال شعار آبل فى شريط القوائم من ثم اختيار تفضيلات النظام.

- حدّد Software Update

- اضغط فوق خيار Advanced

- إذا قمت بإلغاء تحديد المربع الأول Check for updates، فسيؤدى ذلك تلقائيًا إلى إلغاء تحديد المربعات المتبقية.

- يفضّل ترك العلامة محددة على هذا المربع بحيث يبحث نظام التشغيل عن التحديثـات ويبلغ المستخدم بها قبل التنزيل والتثبيت.

- إذا قرر المستخدم تنزيل التحديثات تلقائيًا لنظام macOS، فاترك مربع البحث عن التحديثات محددًا، وحدّد المربع التالى لتنزيل التحديثات الجديدة عند توفرها وهو Download new updates when available ، ثم حدّد الخيارات الأخرى حسب ما يريده المستخدم، بما فيها تثبيت التحديثات لنظام macOS أو تحديثات تطبيقات App Store.

- عند الانتهاء من التغييرات ، اضغط فوق "OK".