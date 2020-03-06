كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مكبر الصوت المنزلي “Beosound Balance” من “Bang & Olufsen”

متابعة-سنيار:أعلنت Bang & Olufsen عن أحدث مكبرات الصوت المنزلية، Beosound Balance والذي تم تصميمه بالتعاون مع Benjamin Hubert من وكالة التصميم LAYER ومقرها المملكة المتحدة.

يأتي مكبر صوت Bang & Olufsen Beosound Balance في لونين هما Natural Oak و Black Oak.

يحتوي Beosound Balance على واجهة مخفية تعمل باللمس للتحكم يدويا في السماعة.

عند الاقتراب من السماعة، تضيء الواجهة باستخدام تقنية الألومنيوم الخفيف وتدعو المستخدم إلى التفاعل مع السماعة. كما تمكنك لوحة المهام من التحكم في مستوى الصوت أو لمس الأيقونات لتغيير المقطوعات وإيقاف الموسيقى مؤقتا وتحديد تجربة استماع مفضلة محفوظة مسبقا لسهولة الوصول إليها، وعند الابتعاد عن السماعة، تتحول إلى سطح ألومنيوم مرئي.

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يتوفر Bang & Olufsen Beosound Balance للشراء من متاجر Bang & Olufsen في المملكة المتحدة ولدى بعض تجار التجزئة الآخرين، حيث يبلغ سعر الجهاز 1750 جنيها إسترلينيا.