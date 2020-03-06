شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى لاب توب جديد.. 5 أسئلة لازم تجاوب عليها الأول عشان تختار صح‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند شراء جهاز لاب توب جديد يجد المستخدم نفسه أمام المئات من الخيارات المختلفة، الأمر الذى يجعل من الصعب للغاية عليه تحديد الجهاز المناسب له، خاصة وأن الأمر يحتاج للبحث لوقت طويل لإيجاد التوازن بين قوة المواصفات، والسعر المناسب، وفيما يلى نعرض 6 أسئلة يحتاج المستخدم للإجابة عليها، والتى ستساعده فى تحديد الجهاز المناسب له كما يلى:

- ماهو نوع نظام التشغيل الذى تفضله؟

يجب فى البداية قبل اتخاذ قرار شراء جهاز جديد تحديد نظام التشغيل المناسب، خاصة وأنه يوجد نظامMacOS، وويندوز واللذان يسيطران على سوق أنظمة التشغيل بشكل أساسى، ولعل ذلك يتعلق بعدد من الأمور مثل هل أنت مستخدم جديد أم خبير فى التعامل مع واحد من نظامى التشغيل السابقين؟ وما المبلغ الذى تريد إنفاقه على الجهاز الجديد؟





- ماهو شكل الشاشة التى ترغب بها؟

هل ترغب فى شاشة لمسية أم ذات دقة عالية أم يرغب فى شاشة بدقة 4K؟ مع ملاحظة أن الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل MacOS لا توفر خيار شاشة اللمسية، كذلك فماذا أيضا عن حجم الشاشة؟ الخيارات الأكثر شيوعًا هى 13 بوصة و15 بوصة.





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- كيف ستستخدم اللاب توب؟

إذ كنت تضع الجهاز طوال الوقت على منضدة ثابتة ولا تحركه إلا بشكل نادر، فهذا يعنى أن الوزن ليس مهما، أما إذا كنت كثير السفر وجهازك جزء من تحركاتك فإن الوزن سيكون عاملًا حاسمًا عند الشراء.

- ما (وحدة المعالجة المركزية) CPU التى يجب أن تختارها؟ وهل من الأفضل أن تكون وحدة GPU مدمجة معها، أم منفصلة؟

يبالغ الكثير من المستخدمين فى أهمية وحدة المعالجة المركزية، ولكن بشكل عام تقدم معالجات Intel Core i5 أو i7 أداءً ملائماً للأغراض العادية، أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات فإن مهام التصميم أو تحرير الفيديوهات، أو ممارسة الألعاب تحتاج إلى وحدة معالجة الرسوميات المنفصلة، أما بالنسبة للبقية فإن معالجات إنتل، تعد كافية.





- ما هو عمر البطارية الذى تحتاجه؟

تذكر دائما أن الشركات المصنعة للأجهزة عادة ما تبالغ فى ذكر الأداء الحقيقى لبطاريات الحواسيب المحمولة، لذلك تعامل مع الأرقام التى تقال بقليل من الشك، فحتى المعايير المستقلة قد تقدم قياسًا يعتمد على الأنشطة التى لا تتناسب مع طبيعة استخدامك للجهاز الخاص بك.