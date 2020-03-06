شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الهواتف للساعات والتلفزيونات.. هكذا سيؤثر كورونا على صناعة التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالنظر إلى حقيقة أن معظم شركات التكنولوجيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التصنيع والمكونات الصينية، فليس من المفاجئ أن تكون الشركات ذات الثقل في الصناعة مثل أبل وغيرها قد أعلنت علنًا أن تفشي فيروس COVID-19 سيؤثر على نتائجها للربع الحالي.

وقد قامت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية بنقل الكثير من إنتاجها للهواتف الذكية إلى فيتنام في السنوات الأخيرة وسحبت القابس في آخر مصنع للهواتف المحمولة في الصين في أواخر عام 2019، وذلك بعد أن تراجعت إلى حد كبير من السوق الصينية.

فيما تتوقع شركة TrendForce الصينية لأبحاث السوق أن يكون الإنتاج العالمي للهواتف الذكية في الربع الأول أقل بنسبة 10 في المئة عن المتوقع أصلاً بسبب وباء COVID-19، ولن تقتصر التأثيرات السلبية على الإنتاج على صناعة الهواتف الذكية ، كما يوضح الرسم البياني التالي.



القطاعات المتأثرة

ومن المتوقع أن تعاني جميع الساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكبرات الصوت الذكية وأجهزة ألعاب الفيديو من انخفاض في عدد شحنات الوحدات خلال هذا الربع، مع توقع انخفاض شحنات التلفزيون بنسبة 4.5 في المائة عما كان متوقعًا قبل اندلاع المرض.

الأجهزة المتأثرة:

- أجهزة التلفزيون: ستقل شحانتها خلال الربع الأول بمقدار 4.5%.

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- وحدات ألعاب الفيديو: ستقل شحانتها خلال الربع الأول بمقدار 10.1%.

- الهواتف الذكية: ستقل شحانتها خلال الربع الأول بمقدار 10.4%.

- السماعات الذكية: ستقل شحانتها خلال الربع الأول بمقدار 12.1%.

-أجهزة النوت بوك: ستقل شحناتها خلال الربع الأول بمقدار 12.3%.

- الساعات الذكية: ستقل شحانتها خلال الربع الأول بمقدار 16.0%.