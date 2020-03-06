شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو حاجة ضايقتك.. كيف تبلغ عن أى فيديو مخالف على تيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد تيك توك، واحدة من المنصات الناشئة التى يلجأ إليها الكثير من الشباب فى هذه الفترة لنشر الفيديوهات الخاصة بهم، حيث يوفر مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية، يتم تسجيلها بإضافة الموسيقى، ويضم العديد من المحتويات الكوميدية والساخرة، لكن فى بعض الأحيان قد يصادف المستخدم بعض الفيديوهات التى قد تضم محتوى غير لائق أو عنيف، وقد تريد الإبلاغ عنها لحذفها، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك.

كيفية الإبلاغ عن المحتوى غير اللائق فى تيك توك:الإبلاغ عن فيديو غير لائق:

خلال التمرير عبر مقاطع الفيديو فى واجهة تيك توك، قد تشاهد محتوى مخالف ويمكن الإبلاغ عن مثل هذه المقاطع، من خلال:

-الضغط على خيار (مشاركة) أسفل الركن الأيمن.

- أسفل قائمة التطبيقات التى يمكن المشاركة معها؛ ستجد عدة خيارات، اضغط على خيار Report.

- فى الشاشة التى تظهر أمامك يمكنك كتابة سبب رغبتك فى حذف هذا المحتوى من منصة تيك توك.

- كما يمكن اختيار سبب أكثر تحديدًا على الشاشة التالية، ثم اضغط على Submit.

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الإبلاغ عن حساب ينتهك القواعد:

أما إذا كان هناك حساب على تيك توك ينشر بشكل دائم محتوى غير لائق فيمكن لإبلاغ عن ذلك أيضا، وذلك من خلال:

- الضغط على الصورة الرمزية للحساب.

- اضغط على رمز النقاط الثلاثة فى الجزء العلوى الأيسر من صفحة الحساب، واختر Report.

- اكتب السبب الذى تراه منطقيا للإبلاغ عن هذا الحساب، أو يمكنك اختيار سبب أكثر تحديدًا فى الشاشة التالية.

- يمكن تقديم لقطات شاشة ووصف توضيحى لتقريرك، وعند الانتهاء، اضغط على خيار Submit.