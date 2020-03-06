آبل ستسمح قريبًا للتطبيقات بعرض الإعلانات مباشرة في الإشعارات

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعد الإعلانات جزءًا من التطبيقات، ولكنها تُعرض عادة داخل تلك التطبيقات نفسها. ومع ذلك، يبدو أنه في المستقبل، ستتمكن تطبيقات iOS من إرسال الإعلانات ليتم عرضها في الإشعارات مباشرة على أجهزة iOS مثل هواتف iPhone ولوحيات iPad. كان هذا أمرًا منعت شركة آبل في السابق المطورين من القيام به، ولكن يبدو أنها غيرت رأيها الآن.

هذا وفقا لتحديث جديد لإرشادات متجر التطبيقات Apple App Store، حيث ستسمح الشركة للمطورين بإرسال إعلانات ليتم عرضها مباشرة في الإشعارات. ومع ذلك، قبل أن تشعر بالإنزعاج الشديد من هذه التغييرات وتعتقد أن هاتفك على وشك الحصول على المحتوى المزعج من خلال الإعلانات، فلا داعي للقلق لأن الأمر كله متروك للمستخدمين.

ما يعنيه هذا هو أنه بينما تسمح شركة آبل بعرض الإعلانات في الإشعارات، فيجب على المستخدمين قبول تلقي هذه الإشعارات بشكل صريح. إذا كنت تفضل عدم تلقي المحتوى المزعج، فكل ما عليك القيام به هو رفض ذلك لتصبح على ما يرام. سيكون للمستخدمين الذين قرروا قبول عرض تلك الإعلانات في الإشعارات إلغاء المشاركة إذا بدأوا يشعرون أن هذه الإعلانات تُصبح مزعجة بالنسبة لهم.

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كما قلنا، كانت شركة آبل قد منعت من قبل المطورين من إستخدام الإشعارات لعرض إعلاناتهم، على الرغم من أن الشركة تعرضت للإنتقاد من قبل بسبب إختراقها لهذه القاعدة بنفسها عندما بدأت بعرض بعض الإعلانات المتعلقة بهواتف iPhone الجديدة في الإشعارات.