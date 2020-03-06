تفكيك Galaxy S20 Ultra يكشف عن خفايا مكوناته الداخلية

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نشر موقع iFixit – المتخصص في تفكيك الأجهزة المحمولة – يوم الأربعاء تقريره الخاص بهاتف (جالاكسي إس20 ألترا) Galaxy S20 Ultra الأحدث من شركة سامسونج، ليكشف عن الحجم الكبير لحساس التصوير المميز بدقة 108 ميجابكسل.
ولإدراك الحجم الكبير لحساس التصوير الخاص بأحدث هواتف الشركة الكورية الرائدة، نشر موقع iFixit صورة تقارن بينه وبين حساس كاميرا هاتف (آيفون 11 برو) iPhone 11 Pro بدقة 12 ميجابكسل من آبل.
وأشار الموقع إلى أن الحجم الكبير لحساس التصوير لا يعني بالضرورة إنتاج صور أفضل، إذ إن حساس التصوير يأتي بطول 9.5 ميليمترات وبعرض 7.3 ميليمترات، وفي هذه المساحة سيكون هناك 108 ميجابكسل، وقد ينتج عن ذلك أحيانًا صور مشوشة، خاصةً في ظروف الإضاءة المنخفضة.
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ونشر موقع iFixit صورة لحساس التقريب بمعدل 100x، وبخلاف الحساسات الأخرى، فإن الضوء لا يأتي إلى الحساس مباشرةً بل يمر أولًا على موشور بزاوية 90 درجة ثم عدسات تقريب توفر هذا المستوى العالي من التقريب.
ويؤكد تفكيك iFixit أن هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) يحتوي بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، ووجد الموقع أن البطارية أُلصقت بالغراء بجسم الهاتف، مما جعل نزعها صعبًا.
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