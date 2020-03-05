تكنولوجيا: أول فيديو تشويقي لهاتف NEX 3s 5G المرتقب من vivo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة vivo أول فيديو تشويقي اليوم لهاتفها المرتقب NEX 3s 5G، حيث تستعرض خلال مقطع الفيديو تصميم waterfall في الشاشة.

كشفت منصة Google Play عن بعض من مواصفات هاتف NEX 3s 5G الذي يقدم من Vivo خلال الأسبوع المقبل بترقية لرقاقة المعالج، حيث ينطلق برقاقة Snapdragon 865، بعد أن انطلق الإصدار السابق برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus.

ويسلط الفيديو التشويقي الضوء اليوم على تصميم الشاشة بشكل خاص في هاتف NEX 3s 5G، حيث تدعم Vivo هذا الإصدار بتصميم waterfall منحني في شاشة Super AMOLED بحجم 6.89 إنش.

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كما تضم إعدادات الكاميرة في هاتف NEX 3s 5G مستشعر 13 ميجا بيكسل يدعم تكبير بصري حتى مرتين، ومستشعر 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف يأتي بقدرة بطارية أقل من الإصدار الأصلي بسعة 4250 mAh، مقارنة بالإصدار السابق الذي جاء بقدرة بطارية 4500 mAh، ومن المتوقع أيضاً أن يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في مؤتمر الشركة الذي يعقد في 10 من مارس.

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