TCL تكشف عن هاتفين نموذجين جديدين، واحد قابل للطي والآخر قابل للف

فاطمة أيت طالب - دبي - في عالم أصبح فيه من السهل التنبؤ بشكل الهواتف الذكية، تستمر شركة TCL في محاولة لإعادة إختراع شكل أجهزتنا المحمولة. عرضت الشركة الصينية للتو هاتفين جديدين نموذجيين يضمان شاشات مرنة، أحدهما قابل للطي، والآخر يضم شاشة تلتف حوله. تم تطوير الشاشات المستخدمة في هذين الهاتفين من قبل TCL-CSOT، وهو القسم المسؤول عن تطوير الشاشات في شركة TCL. تسمح تكنولوجيا AMOLED المرنة هذه لشركة TCL بتحويل جهاز لوحي بحجم 10 إنش إلى هاتف ذكي بحجم 6.65 إنش وبدقة 3K.

طورت شركة TCL مفصلين مختلفين، واحد يُدعى DragonHinge، والأخر يُدعى ButterflyHinge، وبالنسبة للمفصل الأول فهو يطوي الشاشة نحو الداخل مثل Galaxy Fold، في حين يقوم المفصل الثاني بطي الشاشة نحو الخارج مثل Huawei Mate X.

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الهاتف النموذجي الثاني هو صاحب التصميم الأكثر جرأة، فهو يتوسع جانبيًا وتخرج الشاشة من جانبي هيكل الهاتف. بهذه الطريقة ينمو حجم شاشة AMOLED القابلة للف من 6.75 إنش إلى 7.8 إنش، ولكن يتم ذلك بضغطة زر لأنه تم تصميم هذه الآلية لتعمل بشكل آلي، والهاتف النموذجي في الوقت الراهن لا يسمح بالدفع اليدوي.

عندما يتغير الشكل، تتكيف واجهة المستخدم أيضًا مع الشاشة الكبيرة، مما يوفر ميزات إضافية مثل تقسيم الشاشة لتعدد المهام. بفضل التكنولوجيا المختلفة على مستوى الشاشة، لا توجد تجاعيد في شاشات OLED المستخدمة كما في الهواتف القابلة للطي الحالية.

لم تكشف لنا شركة TCL عن أي معلومات حول الأسعار أو التوافر حتى الآن. ومع ذلك، نتوقع أن تكشف لنا الشركة الصينية عن هذه المعلومات عندما تقترب لحظة إطلاق هذين الهاتفين في الأسواق.