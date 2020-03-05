تكنولوجيا: تسريبات جديدة تستعرض المواصفات الرئيسية لساعة Oppo الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية في مؤتمر الشركة الذي ينطلق غداً للكشف أيضاً عن سلسلة هواتف Find X2، واليوم تقدم أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية للساعة الذكية قبل الإعلان الرسمي.

كشفت التسريبات اليوم على أن ساعة Oppo المرتقبة تنطلق بشاشة OLED منحنية بحجم 1.91 إنش، كما تدعم كثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، وتتميز بنسبة 100% من ألوان DCI-P3 gamut.

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كما أكدت التسريبات التي نشرت عبر Digital Chat Station على أن ساعة Oppo الذكية تضم رقاقة Snapdragon Wear 2500، مع معالج مساعد Apollo 3، كما تأتي الساعة الذكية بشاشة لرصد معدل ضربات القلب، مع مستشعر ECG الذي يعرض التخطيط الكهربي للقلب، أيضاً تتميز الساعة الذكية بمعايير 5ATM لمقاومة الماء.

ساعة Oppo الذكية تأتي بنظام Wear OS من جوجل، كما تضم ميكروفون لدعم إستقبال المكالمات الصوتية، ومن المقرر أن تنطلق الساعة الذكية بألوان الأسود، والذهبي، كما تشير التوقعات إلى أن الساعة الذكية ستنطلق بسعر 288 دولار.

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