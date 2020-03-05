موتورولا تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Moto G8 مع شاشة بحجم 6.4 إنش، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية المتوسطة، قامت شركة موتورولا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Moto G8 ليكون بذلك العضو الأحدث في تشكيلة Moto G8 Series.

وكما تلاحظون أعلاه، فهذا الهاتف يأتي مع نفس لغة التصميم المستخدمة تقريبًا في هواتف Moto G8 Series التي أعلنت عنها موتورولا في الفترة الماضية، فهذا الهاتف بدوره يضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية وثلاث كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية والتي يتواجد بجانبها مستشعر بصمات الأصابع المدمج في شعار الشركة.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تم تزويد الهاتف Moto G8 الجديد بمواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Moto G8 الجديد كذلك بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبالنسبة للوحدة الرابعة، فهي عبارة عن ليزر التركيز التلقائي. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

الهاتف Moto G8 متوفر الآن في البرازيل مقابل ما يُعادل 246 دولار أمريكي. وفي المملكة المتحدة، تم تسعير هذا الهاتف بنحو 180 جنيه إسترليني. ووفقا لشركة موتورولا، فسوف تقوم بجلب الهاتف Moto G8 إلى أسواق أخرى في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأستراليا.