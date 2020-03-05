الهاتف Redmi Note 9 Pro يظهر في منصة إختبارات الأداء مع بعض مواصفاته الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Redmi Note 9 Series في اليوم 12 من شهر مارس الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد الهاتف Redmi Note 9 Pro يزور منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على بعض مواصفاته التقنية الرئيسية.

ووفقا للمعلومات التي تم رصدها في منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا، فسوف يأتي الهاتف Redmi Note 9 Pro على ما يبدو مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن معالج لم يتم تحديد هويته بعد.





لم تكشف لنا شركة Redmi عن المواصفات التقنية الكاملة لسلسلة هواتف Redmi Note 9 Series حتى الآن، ولكن الشركة الصينية أكدت لنا بالفعل أنها ستأتي مع أربع كاميرات في الخلف، ومع تجربة لعب مميزة، وتكنولوجيا مميزة للشحن السريع. عمومًا، نظرًا إلى أننا نقترب من موعد الإعلان الرسمي، فتوقع أن تسمع المزيد عن تشكيلة Redmi Note 9 Series في الأيام القليلة المقبلة.