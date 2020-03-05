- 1/2
- 2/2
ابتكرت شركة "بوهوت" اليابانية سريرا خاصا بمدمني الألعاب الإلكترونية، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل على المواقع الاجتماعية.
كما يمكن الوصول من خلال السرير إلى عربة صغيرة مليئة بالمشروبات والوجبات الخفيفة، مما يجعل اللاعب في وضعية مريحة، لا يحتاج من خلالها مغادرة مكانه طيلة اليوم.
وتقول الشركة، على موقعها الرسمي، إن السرير يوفر كل ما يحتاجه اللاعب ليلعب في راحة تامة ويتجنب التنقل كل مرة لقضاء غرض معين.
وأوضحت أن ابتكارها الجديد طرح في الأسواق للبيع بنحو ألف دولار (لا تشمل المشروبات والوجبات الخفيفة).
وواجه الابتكار الجديد للشركة اليابانية عاصفة من الانتقادات على المواقع الاجتماعية، حيث عبر معلقون عن استيائهم من طريقة التعامل مع "مشكلة الإدمان" على الألعاب الإلكترونية.
وقالوا إن إدمان الألعاب الإلكترونية يحتاج حلولا وعلاجات طبية، مشيرين إلى أن السرير المبتكر سيعمق المشكلة.
وذكر آخرون أن السرير قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، خصوصا وأن اللاعبين لن يضطروا إلى مغادرة مكانهم نهائيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ثمنه 1000 دولار.. سرير 'خاص' لمدمني ألعاب الفيديو يثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.