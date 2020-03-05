كورونا يضرب مقراً لفيسبوك في أمريكا

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم تسجيل الإصابة في مكتب الشركة بمدينة سياتل الأمريكية، حيث كان الموظف متواجدا بالمكتب في 21 فبراير الماضي.

وقد أبلغت الشركة العاملين، مساء أمس الأربعاء، وأخبرتهم أنه سوف يتم إغلاق المكتب حتى 9 مارس الجاري.



كما أخبرت الشركة الموظفين، أنه سوف يكون من الأفضل أن يعملوا من المنزل حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال متحدث باسم الشركة: "ثبت إصابة أحد العاملين بمكتبنا في سياتل بفيروس كورونا"، مضيفا: "لقد أبلغنا موظفينا ونتبع تعليمات مسؤولي الصحة العامة".