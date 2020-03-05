«الإمارات» تتصدر القائمة .. أسرع وأبطأ شبكات إنترنت في الوطن العربي

ترتيب البلدان العربية حسب سرعة الإنترنت في الأجهزة المحمولة.
أصدر موقع speedtest نشرة جديدة لسرعة الإنترنت على الأجهزة المحمولة في مختلف بلدان العالم.
حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالميا وعربيا بسرعة تصل إلى 87 ميغابايت/ث، متقدمة على كوريا الجنوبية التي كانت تحتل المرتبة الأولى في الشهر الماضي.
واحتلت قطر المرتبة الثانية عربيا والثالثة عالميا بسرعة إنترنت تصل إلى 82.5 ميغابايت/ث. بينما جاءت السعودية في المرتبة الثالثه عربيا والمرتبة الـ 12 عالميا.
على الجانب الآخر سجلت فلسطين أسوأ إنترنت عربيا وعالميا بسرعة تصل إلى 6.4 ميغابايت/ث، بينما جاء السودان في المرتبة الثانية من حيث أسوأ إنترنت عربيا بسرعة لم تتجاوز 8.3 ميغابايت/ث، كما جاءت الجزائر في المرتبة الـ 135 عالميا والمرتبة الـ 3 عربيا من حيث أسوأ إنترنت بسرعة لم تتجاوز 8.5 ميغابايت في الثانية.
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