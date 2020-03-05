كيف يُعزز الذكاء الاصطناعي تجربة المستخدم في التلفزيونات المتطورة؟

يؤثر الذكاء الاصطناعي اليوم بشكل كبير في مختلف القطاعات بما في ذلك السينما والتلفزيون، ويتيح استخدام منهجيات تعلّم الآلة للتعرف على أنماط استخدام العملاء وتفضيلاتهم وتحسينها، توفير تجربة مستخدم ومشاهدة أكثر غنى وتميزًا.

لأنها من الشركات الرائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تركز على احتياجات المستهلك، واصلت إل جي دورها القيادي في إسقاط الضوء على فوائد الذكاء الاصطناعي في حياة المستهلكين.

وتضم مجموعة تلفزيونات إل جي تقنية LG ThinQ، علامة الذكاء الاصطناعي في الشركة، لتوفير الراحة بمستوى جديد كلياً عبر تعلّم عادات وأنماط المشاهدة وتقديم التوصيات المتعلقة بالأفلام والمسلسلات والموسيقى المنسقة خصيصاً للمستخدم.

وتعمل الشاشات عبر لوحة التحكم الرئيسية والبديهية التي تمثل مركز للاتصال بالأجهزة الذكية المتصلة عن بُعد للتحكم عبر شاشة واحدة وإنشاء الروتين اليومي الفريد.

تمتاز تلفزيونات إل جي المدعمة بالذكاء الاصطناعي بقدرتها على التفاعل والعمل بناءً على ما يقوله المستهلك، حيث تستخدم خاصية معالجة اللغة الطبيعية للتعرف على الكلمات المنطوقة.

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وأطلقت إل جي في الشرق الأوسط خدمة الدعم الصوتية الأولى باللغة العربية في تلفزيوناتها التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لعام 2019، وتجعل خدمة التعرف على الصوت تجربة استقبال الأجوبة أسهل من أي وقت مضى ببساطة عن طريق التحدث ودون أي متطلبات أو أجهزة إضافية، ومن خلال فهمها لسياق المحادثة، تسمح التلفزيونات بطلبات أكثر تعقيداً، مما يُلغي حاجة المستخدم لتكرار الأوامر عدة مرات للحصول على النتائج المرجوة.

تمتاز أجهزة LG OLED وNanoCell ذات دقة 8K و4K بعدد من التقنيات المتطورة الأساسية وأبرزها معالج Alpha 9 من الجيل الثاني المدعم بالذكاء الاصطناعي، ويستفيد هذا المعالج المتطور من قوة المعالَجة المحدّثة وخوارزميات التعلم العميق في الذكاء الاصطناعي ليُمكّن المشاهدين من الاستمتاع بالصور المحسّنة والصوت والسطوع المدعم بالذكاء الاصطناعي.

ويتيح أيضاً تحسين الصور من خلال التعرف على جودة المصدر وتنفيذ أفضل خوارزمية لعرض الصور الواقعية المذهلة، كما يُحلل المعالج الظروف المحيطة لتوفير المستوى الأمثل من سطوع الشاشة.

ويضبط معالج α9 من الجيل الثاني الصوت وفقاً لنوع المحتوى، مما يسهّل فهم الحوار في الأفلام والمسلسلات، كما يوفر صوت أدق وأوضح في الأغاني، وصحيح أن الذكاء الاصطناعي يضبط إعدادات الصوت إلى مستويات مثالية بناءً على البيئة المحيطة، إلا أنّ المُشاهد أيضاً لديه القدرة على إجراء التعديلات اليدوية.

وتدعم هذه التلفزيونات أيضاً كافة مزايا HDR بما فيها Dolby Vision التي تحوّل المنزل إلى مركز ترفيه مثالي وتوفر تجربة سينمائية وصوتية واقعية جداً.