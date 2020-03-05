شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب كورونا .. القائمة الكاملة لأبرز المؤتمرات التقنية الملغية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا حول العالم، أثر ذلك وبشكل كبير على صناعة التكنولوجيا، خاصة وأن الصين تعد واحدة من أكبر مراكز التصنيع فى عالم التقنية، إلا أن الأمر لم يقتصر على ناحية التصنيع فقط، إذ قررت العديد من الشركات إلغاء المؤتمرات التقنية الخاصة بها لهذا العام، فضلا عن انسحاب البعض الأخر من مؤتمرات تقنية عالمية وذلك فى محاولة منها لمنع انتشار الفيروس، وفيما يلى نرصد أبرز المؤتمرات التقنية التى تم إلغاءها هذا العام :

- مؤتمر الجوال العالمى MWC2020

يعد MWC أكبر معرض للهواتف المحمولة فى العالم، ويجرى عقده كل عام فى برشلونة، وكان من المنتظر عقده فى فبراير الماضى، إلا أن الهيئة القائمة على تنظيمه قررت إلغاء المؤتمر فى النهاية، عقب انسحاب العديد من الشركات التقنية من المعرض خوفا من انتشار كورونا.





- مؤتمر مطورى فيس بوك F8

وألغت إدارة شركة فيس بوك، مؤتمرها السنوى للمطورين F8، على خلفية مخاوف مرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث شهدت الآونة الأخيرة إلغاء عدد كبير من المحافل والمؤتمرات والمناسبات لأسباب متعلقة بالفيروس القاتل.

وكان من المفترض عقد مطورى فيس بوك F8 يومى 5 و6 من شهر مايو القادم، فيما جاء قرار الشركة غير المفاجئ بالإلغاء، مشيرة إلى إنه من المحتمل استبدال المؤتمر باجتماعات محلية ومقاطع فيديو وبث مباشر".

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- مؤتمر جوجل للمطورين Google I/O 2020

كما أعلنت عملاق البحث عن إلغاء فعاليات مؤتمر المطورين Google I/O 2020 الذى كان من المقرر إنطلاق فعالياته فى الفترة من 12 إلى 14 من شهر مايو، حيث أوضحت الشركة فى إعلانها صعوبة جمع المطوريين فى مؤتمرها نتيجة لإنتشار فيروس كورونا.





- مؤتمر مطورى الألعاب

كذلك فقد أعلن منظمى مؤتمر مطورى الألعاب GDC 2020 عن إلغاء مؤتمر مطورى الألعاب السنوي؛ بعد إعلان أحد المشاركين البارزين تلو الآخر "Facebook وSony وMicrosoft وAmazon" عن الانسحاب من المعرض؛ لمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر عقد المؤتمر فى الفترة ما بين 16 و 20 مارس، وقال المنظمين فى بيان: "نعتزم تمامًا استضافة حدث GDC فى وقت لاحق من الصيف".