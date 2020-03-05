تكنولوجيا: موتورولا تكشف النقاب عن هاتف Moto G8 بكاميرة ثلاثية وسعر 180 جنيه إسترليني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة موتورولا التجارية عن هاتف Moto G8 الذي ينطلق بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع قدرة أكبر للبطارية، وسعر 180 جنيه إسترليني.

ينطلق هاتف Motorola Moto G8 اليوم بحجم 6.4 إنش في الشاشة، ودقة عرض 720 بيكسل، كما يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع مستشعر سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Moto G8 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدساتf/1.7، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، بينما تضم الإعدادات وحدة رابعة لتقنية التركيز التلقائي بالليزر، أيضاً يمكن للكاميرة الرئيسية أن تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

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من جانب أخر يضم هاتف Moto G8 رقاقة معالج Snapdragon 665، مع كرت شاشة Adreno 600 التي تتميز بآداء مضاعف مقارنة بالإصدار السابق من كرت الشاشة 500، أيضاً من المقرر أن يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما تأتي فتحة لدعم اثنان من شرائح SIM، أو شريحة مع بطاقة ذاكرة microSD.

ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار بقدرة 4000 mAh في البطارية، بينما يدعم الهاتف قدرة 10W في الشحن، أيضاً يدعم الهاتف الشحن عبر USB-C، ويأتي الهاتف أيضاً بمدخل 3.5مم للسماعات، كما يدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.0، ويأتي شعار موتورولا في الجهة الخلفية ليدعم المستخدم أيضاً في ميزة إستشعار البصمة، كما يأتي هاتف Moto G8 بسعر 180 جنيه إسترليني.

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