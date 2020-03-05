سامسونج ستُضاعف إنتاج الشاشات القابلة للطي أربع مرات في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - تخطط شركة سامسونج لزيادة طاقتها الإنتاجية للشاشات القابلة للطي إلى مليون وحدة شهريًا بحلول نهاية هذا العام، وهذا ما يُمثل زيادة بأربعة أضعاف عن الإنتاج الحالي. تقوم الشركة الكورية الجنوبية حالياً بتصنيع 260 آلف شاشة قابلة للطي شهريًا مع خطط للوصول إلى 600 آلف وحدة شهريًا بحلول نهاية شهر مايو المقبل. يأتي التقرير الجديد من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، ET News التي تستند تقديراتها إلى بيانات حصلت عليها من ممثلي القطاع.

وفقًا لتلك المصادر، فإن شركة Samsung Display تشهد زيادة في الطلب من الشركات المصنعة للهواتف الذكية الصينية على شاشاتها المرنة القابلة للطي. تخطط شركة سامسونج أيضًا إلى توسيع مرافق إنتاج الشاشات في فيتنام لتلبية الطلبات الإضافية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تداول شائعات حول إطلاق شركة سامسونج لخليفة الهاتف Galaxy Fold في النصف الثاني من العام. الطلب على أحدث هاتف ذكي قابل للطي من سامسونج، ونقصد هنا بطبيعة الحال Galaxy Z Flip، كان مرتفعًا للغاية لدرجة نفد في العديد من الأسواق حيث تم إطلاقه.