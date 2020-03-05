Unisoc T7520 هو أول معالج يتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 6nm EUV، ويضم مودم 5G مدمج

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن كشفت الشركات الكبرى عن أولى معالجاتها المُصنعة بإستخدام تكنولوجيا 7nm EUV في العام الماضي، وصل الآن أول معالج مُصنع بإستخدام تكنولوجيا 6nm EUV من مصدر مفاجئ، وهو Unisoc. في الواقع، لقد أعلنت شركة Unisoc اليوم عن المعالج Unisoc T7520 والذي يُعتبر أول مُعالج يتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا التصنيع الأحدث من شركة TSMC. وبالمقارنة مع تكنولوجيا التصنيع الحالية، فإن تكنولوجيا التصنيع الجديدة تزيد من كثافة الترانزستورات بنسبة 18% وتُساعد على تقليل إستخدام الطاقة بنسبة 8 في المئة.

المعالج Unisoc T7520 نفسه مثير جدًا للإهتمام، فهو يضم أربعة أنوية Cortex-A76 وأربعة أنوية Cortex-A55 إضافية. وعلاوة على ذلك، فهو يأتي مع معالج الرسوميات Mali-G57 الذي يدعم شاشات بدقة تصل إلى 4K مع +HDR ومعدل تحديث يصل إلى 120Hz.

تشمل المكونات الأخرى للمعالج Unisoc T7520 معالج رباعي النوى للصور يمكنه التعامل مع مستشعرات بدقة 100 ميغابكسل أو نظام يتألف من عدة كاميرات، ووحدة للمعالجة العصبية ( NPU ) توفر أداءً أفضل بنسبة 50 في المئة لكل واط مقارنة مع الجيل السابق. ومع ذلك، يبقى المكون الأكثر إثارة للإهتمام في هذا المعالج هو مودم 5G المدمج، فهو يدعم شبكات Sub-6GHz و mmWave، فضلا عن الوضع المستقل وغير المستقل. وفي شبكات mmWave المستقلة، يستطيع هذا المودم بلوغ 3.25Gbps على مستوى سرعة الرفع.

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بفضل المودم المُدمج، يستخدم المعالج Unisoc T7520 طاقة أقل بنسبة تصل إلى 35 في المئة مقارنة مع المعالجات التي تستخدم مودم منفصل مثل Snapdragon 865 و Exynos 990. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Unisoc تخطط للبدء بشحن المعالج Unisoc T7520 الجديد للشركات المصنعة هذا العام، مما يعني أن هناك فرصة أن نرى أولى الأجهزة المزودة بهذا المعالج هذا العام.