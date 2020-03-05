متاجر آبل تُعاني نقصًا في قطع غيار هواتف iPhone بسبب فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من وكالة الأنباء Bloomberg يُفيد أن شركة آبل أبلغت موظفيها بوجود نقص في قطع غيار هواتف iPhone بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا.

ووفقا لموظفين في متاجر آبل لم يتم الكشف عن أسمائهم، فقد حذرت شركة آبل فنييها من أن مكونات iPhone البديلة التي تُستخدم في إصلاح هواتف iPhone المتضررة ستكون متوفرة بأعداد محدودة خلال الأسبوعين أو الأربعة أسابيع القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تفيد وكالة الأنباء Bloomberg بأن بعض متاجر آبل تفتقر إلى المكونات اللازمة لإصلاح هواتف iPhone الخاصة بعملائها.

حيثما كان ذلك ممكنًا، ستستبدل شركة آبل المكونات التالفة في هواتف العملاء، ولكن في بعض الحالات، ستقدم شركة آبل هاتف iPhone بديل للعميل إذا كان الآيفون الخاص به غير قابل للإصلاح.

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قامت شركة آبل بالفعل بتقييد سفر موظفيها إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا. الشركة تطلب من موظفيها أيضًا عقد إجتماعات عن بُعد. أعادت شركة آبل بالفعل فتح 38 متجرًا في الصين علمًا أنها إضطرت في المجموع لإغلاق 42 متجرًا. وتردد في الأونة الأخيرة كذلك أن الشركة تبحث عن مصنع آخر لتكملة إنتاج كاميراتها الواسعة الزاوية المستخدمة في هواتف iPhone 11 Series الحديثة.