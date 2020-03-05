شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنجاز على المريخ قد يكون أهم اكتشاف حتى الآن.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف مسبار ناسا، Curiosity، مركبات عضوية مثيرة للاهتمام على سطح المريخ، ما يشير إلى أن أشكال الحياة المبكرة يمكن أن تكون موجودة على الكوكب الأحمر، ويتجول المسبار بحجم سيارة حول فوهة Gale على المريخ منذ أكثر من 7 سنوات، والتقط جميع الصور الرائعة خلال فترة الدراسة على سطح الكوكب الصخري. ومع ذلك، فإن اكتشاف بعض المركبات العضوية البسيطة، قد يكون أهم اكتشاف حتى الآن.

وعُثر على المُركبات، التى تسمى thiophenes (ثيوفين)، على الأرض فى الفحم والنفط الخام، وأيضا بشكل غريب ضمن الكمأة البيضاء، وكذلك الفطر.

وافترضت دراسة جديدة أن اكتشافها على سطح المريخ، يتوافق مع وجود الحياة المبكرة على هذا الكوكب. وتشير الدراسة إلى أن العملية البيولوجية، التى تنطوى على الأرجح على البكتيريا، ربما لعبت دورا فى وجود المركب العضوى فى تربة المريخ.

ووجد علماء ولاية واشنطن أن البكتيريا القديمة، التى ربما كانت موجودة قبل أكثر من 3 مليارات عام، عندما كان المريخ أكثر دفئا ورطوبة، يمكن أن تسهل عملية كيميائية تؤدى إلى "ثيوفين"، وهناك أيضا طرق أخرى، يجرى فيها تحطيم الثيوفين بواسطة البكتيريا.

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ومع ذلك، لا يمكن للعلماء استبعاد احتمال أن تؤدى بعض العمليات غير البيولوجية الأخرى إلى ظهور المركبات على سطح المريخ. ويقول أحد التفسيرات المحتملة إنها نُقلت إلى هناك على نيزك هبط على الكوكب.

وربما يمكن الحصول على مزيد من الأدلة عندما تلامس المركبة التالية، Rosalind Franklin، المريخ. ومن المتوقع أن يٌطلق مختبر العلوم المتنقلة فى يوليو 2020، وسيحمل محلل جزيء مارس العضوى، MOMA، الذى سيكون قادرا على جمع جزيئات أكبر عموما.

جدير بالذكر يتجول مسبار كريوسيتى منذ 7 سنوات، على سطح المريخ، ويقوم فى الوقت الحالى باستكشاف تل معزول ذى جوانب حادة، يعرف باسم Central Butte، بحسب روسيا اليوم.

والتقطت المركبة الفضائية التابعة لوكالة ناسا سلسلة من الصور الغريبة لآفاق الكوكب الأحمر الجرداء، ويدرس المسبار صخور سطح المريخ ويبحث عن علامات للحياة من خلال استكشاف الحفرة البالغ عمرها 3.5 مليار عام والمعروفة باسم "جيل كريتر" منذ هبوطه هناك عام 2012.