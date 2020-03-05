شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات ببريطانيا تدرس تركيب أنظمة كاميرات تكشف عن كورونا وتعزل المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس شركات المملكة المتحدة تركيب أنظمة CCTV تقيس درجة الحرارة مع القدرة على الكشف عن تحويل وعزل المرضى لإبقاء المكاتب مفتوحة، حيث تقوم الكاميرات بفحص الموظفين الذين يدخلون أماكن عملهم ويعلمون إذا كان الشخص يعاني من الحمى، وهى أحد الأعراض الشائعة لفيروس كورونا.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هناك ثلاث شركات كبرى في المملكة المتحدة قد طلبت بالفعل هذه الأنظمة الخاصة بالدوائر التلفزيونية المغلقة لمكافحة الفيروسات.

وتبلغ تكلفة كل من الكاميرات ما يتراوح بين 3000 و 5000 جنيه إسترليني (3842-4040 دولارًا)، وهو سعر يشمل نظام المعالجة والشاشة وثلاثي الكاميرا.

وقال جوناثان راتكليف، وهو مسئول في الشركة المصنعة Office.co.uk: "يواجه مديرو المباني كابوسًا مع فيروس كورونا"، مضيفا "قد ينقل شخص واحد الإصابة إلى المئات مما يعني أن المبنى يجب أن يغلق أبوابه لأسابيع".

يمكن استخدام أنظمة CCTV الخاصة في مكان العمل أو منطقة الاستقبال، حيث تعمل الكاميرات على تسجيل قياسات درجات الحرارة لما يصل إلى شخصين في وقت واحد.

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ويمكن بعد ذلك نقل هذه المعلومات إلى نظام كمبيوتر مركزى أو عرضها مباشرة على شاشة للأمن الموجود بالبناية.

وقال متحدث باسم Office.co.uk "سيتم تدريب موظفي الأمن على استخدام Smart Coronavirus CCTV لاكتشاف وتحويل وعزل الأشخاص الذين يخشون أن يكونوا يحملون الفيروس".

كما أنه عند هذه النقطة، يمكن لموظفى الأمن بعد ذلك استخدام اختبارات ثانوية لتحديد ما إذا كان المشتبه فيه مصابًا فعليًا ويجب علاجه وفقًا لذلك.

وتستخدم الشرطة التي تقوم بدوريات في الصين بالفعل كاميرات مماثلة مثبتة على الخوذة، والتي تسلط الضوء على الأفراد الذين ترتفع درجة حرارة الجسم عن 99.14 درجة فهرنهايت (37.3 درجة مئوية).