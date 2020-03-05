شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يكشف النقاب عن الأداة التى استخدمها لحظر 6.6 مليار حساب مزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت "فيس بوك" عن أداة التعلم الآلى التى اعتمدتها فى العام الماضى لإزالة أكثر من 6 مليارات حساب وهمى، بالإضافة إلى ملايين الحسابات الوهمية الجديدة التى تمنع إنشاءها يوميا، ووفقا لشركة "فيس بوك"، فإنه وقع تطوير الأداة منذ عامين، وهى واحدة من أكثر الطرق تقدما فى فيس بوك لمحاربة الحسابات الوهمية.

وتستخدم الأداة المسماة Deep Entity Classification (تصنيف الكيانات العميقة ) لتحليل حسابات "فيس بوك" النشطة وسلوك الملف الشخصى الفردى فى بقية المجتمع، وذلك بهدف تقييم جميع المعلومات، حسب روسيا اليوم.

وتبحث الأداة فى عشرات الآلاف من الميزات، مثل عدد طلبات الصداقة التى أرسلها الحساب والمجموعات أو الصفحات التى انضم إليها أو تابعها، والأهم من ذلك، أن نموذج التعلم الآلى يعيد تدريب نفسه تلقائيا، مما يعنى أنها قابلة للتطور والتكيف مع التغير المستمر فى تكتيكات الحسابات الوهمية.

وصرحت بشرى غرباوى مديرة علوم البيانات فى فيسبوك لـ ZDNet أن الأداة خفضت الحجم المقدر للحسابات الوهمية بنسبة 27%. وهى تقدر أن حجم الحسابات الوهمية على "فيسبوك" يبلغ الآن 5%.

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جدير بالذكر كشف فيس بوك بتقريره للشفافية إزالة لمليارى حساب مزيف من يناير إلى مارس تم إعدادها بواسطة "جهات فاعلة سيئة"، كما تم حذف 1.5 مليار حساب فقط فى الربع الثانى من 2019، لكن من يوليو حتى سبتمبر، قام موقع التواصل الاجتماعى بتعطيل 1.7 مليار حساب آخر، كما اكتشفت الشركة أن نحو 5% من قاعدة مستخدميها عبارة عن حسابات مزيفة على الأرجح.

كما قامت الشركة بإزالة 11.6 مليون منشور يضم عُرى الأطفال ويستغل الأطفال جنسياً من الموقع، بزيادة عن 5.8 مليون منشور بالربع الأول، وخلال الأربعة أرباع الماضية لاحظت الشركة أنها اكتشفت بشكل استباقى أكثر من 99% من المحتوى الذى تمت إزالته بسبب انتهاك هذه السياسة.